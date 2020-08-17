В Чехии встревожены возможным вторжением России в Беларусь

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек считает обоснованными опасения возможного российского вторжения в Беларусь. Европейский Союз должен предостеречь Москву от подобного варианта и со всей четкостью дать понять, что военные действия на территории Беларуси неприемлемы, заявил он в эфире чешского телеканала CT в понедельник, 17 августа. «Мы выступаем против повторения украинского сценария и аннексии Крыма», — подчеркнул Петржичек.

Он также заявил, что кадры протестов в Минске напоминают ему о бархатной революции в Чехословакии в 1989 году. Ее жители боролись за лучшую жизнь, благополучие, свободу и демократию, отметил чешский министр. «И я думаю, что право на это есть и у белорусов», — добавил он. (DW)