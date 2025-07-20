Администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена ударами Израиля по Сирии. В Белом доме считают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неконтролируемый. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

«Биби вел себя как сумасшедший. Он постоянно все бомбит», — заявил в разговоре с журналистами высокопоставленный чиновник из администрации Трампа.

По его словам, действия Нетаньяху могут подорвать все усилия Трампа, которые он приложил для урегулирования войны на Ближнем Востоке.

Второй высокопоставленный американский чиновник в разговоре с журналистами указал на обстрел церкви в секторе Газа на этой неделе. Он поделился, что это заставило Трампа позвонить Нетаньяху и потребовать объяснений.

Кроме того, еще один американский чиновник отметил, что в администрации Трампа растет скептицизм в отношении Нетаньяху. Он добавил, что в Белом доме считают израильского премьера слишком импульсивным и деструктивным.

«Нетаньяху иногда похож на ребенка, который просто не хочет вести себя как следует», — сказал он журналистам.

В издании напомнили, что 16 июля Израиль нанес удар по сирийскому Дамаску. Целью стали здание сирийского Генштаба и президентский дворец.

Более того, Израиль 15 июля атаковал сирийские правительственные войск в провинции Сувейда. Поводом для ударов стал конфликт в одноименном городе между бедуинскими племенами и местными друзами, в результате которого погибли более 30 человек.