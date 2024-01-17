Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) проведет экстренное заседание в связи с ударами Ирана по городу Эрбиль.

Как передает иракское информационное агентство İNA, заявление об этом распространил МИД Ирака.

«Лига арабских государств приняла решение провести экстренное заседание по поводу ударов Ирана по Эрбилю», — говорится в заявлении.

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абул Гаит осудил удары Ирана по городу Эрбиль.

Напомним, 15 января иранские силы нанесли авиаудары по Эрбилю, в результате чего погибли 4 человека.