УЕФА проведет экстренное заседание, чтобы выработать свою реакцию на спорные предложения ФИФА и ее президента Джанни Инфантино относительно новой схемы участия заинтересованных сторон в доходах от чемпионатов мира.

Европейский футбольный союз давно находится в конфронтации с международной футбольной ассоциацией по ряду вопросов.

Новая волна критики со стороны УЕФА поднялась после того, как стало известно, что ФИФА направила всем 211 национальным футбольным федерациям письмо, в котором потребовала до 19 сентября отреагировать на предложение Джанни Инфантино о привлечении к финансированию турниров всех уровней частных инвестиций.

По версии ФИФА, такой подход обеспечит каждой национальной федерации дополнительное финансирование в 40 млн долларов. Первый транш в 20 млн обещан федерациям вскоре после того, как планы ФИФА будут одобрены.

Однако критики этих планов обвиняют Инфантино в попытке обогатить себя и своих приближенных, и дать заработать своим влиятельным друзьям.

Предполагается, что привлечением инвесторов в новой схеме займется инвестиционная фирма Thrive Capital, основанная Джошуа Кушнером, родным братом зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

«Нам стало известно, что ФИФА поставила национальным ассоциациям срок, до которого они должны поддержать ее предложения, иначе предложение о единовременной выплате будет отозвано, — говорится в заявлении УЕФА. — Это говорит об этом плане все, что нужно знать».