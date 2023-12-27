Италия готовится к риску террористических атак на своих площадях накануне Нового года.

Как сообщает # со ссылкой на ANSA, об этом говорится в циркуляре департамента общественной безопасности страны.

«На фоне войны в Газе растет риск джихадистских атак, тогда как экоактивисты могут воспользоваться случаем, чтобы устроить трюки, которые привлекут внимание СМИ», — говорится в циркуляре.

Департамент также предупредил о возможном повторении массовых инцидентов с сексуальными нападениями, подобных тем, что произошли на площади Пьяцца дель Дуомо в Милане два года назад.

Ранее сообщалось, что из-за террористической угрозы Кельнский собор останется закрытым для туристов на неопределенный срок.