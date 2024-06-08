Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал тревожными высказывания о возможном нападении Запада на Россию.

Таким образом он отреагировал на заявление экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами о том, что в администрации президента Джо Байдена и «двухпартийной фракции поджигателей войны» уже звучат нарративы не только о защите Украины, «они начинают говорить так, будто хотят полномасштабного нападения на Россию».

«Это очень настораживает», — выразил обеспокоенность Маск, комментируя публикацию.