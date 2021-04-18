В Чехии собираются рассекретить отчет о причастности российских спецслужб к взрыву в Врбетице

Правительство Чехии рассекретит документ о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин (восток республики) в 2014 году. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил журналистам в воскресенье премьер-министр страны Андрей Бабиш.

«Правительство отчет чешских спецслужб рассмотрит, правительство это рассекретит, и общественность об этом может узнать», — сказал Бабиш.

Чешское правительство в понедельник рассмотрит документ о причастности российских спецслужб к инциденту в Врбетице. Его подготовила Служба безопасности и информации, являющаяся контрразведкой Чехии. В нем, по словам премьера, приводятся доказательства причастности агентов российских спецслужб к взрыву в Врбетице.

В Врбетице 16 октября 2014 года взорвалось 50 тонн боеприпасов. Их осколки разбросало в радиусе 800 м от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт. В экстренном порядке была произведена эвакуация всех жителей деревни.