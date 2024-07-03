3 апреля 2024 года в «Крокус Сити Холле», что находится в городе Красногорск Московской области, был совершен теракт. Погибли 145 человек (в том числе 6 детей), а также пострадал 551 человек.

Тогда «козлами отпущения» стали таджикские гастарбайтеры (которые дали бы фору многим профессионалам), действующие по указке украинских спецслужб.

Не проходит даже трех месяцев, как Россию, теперь уже в Дагестане, сотрясает новый теракт.

23 июня группа террористов напала на православные храмы и синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. Погибли 20 человек.

15 из них — полицейские и инспекторы ДПС. Среди погибших мирных жителей — православный священник отец Николай. Нападение произошло в один из самых значимых христианских праздников — Троицу.

О чем говорит хронология этих страшных событий? Первое, что приходит на ум – абсолютная некомпетентность российских спецслужб, которые умудрились за столь короткий период времени допустить гибель 165 мирных граждан.

И «отмазки» вроде во всем виноваты украинцы не очень- то укрепляют доверие к российским «спецам» среди простого народа. Скорее, наоборот. Российская сторона, делая акцент на украинском факторе, невольно доказывает свое бессилие перед угрозами «явного врага».

В таком случае, если уж против «открытого врага» российские спецслужбы позорно пасуют, то латентный враг переиграет их, как гроссмейстер шестилетнего шахматиста.

Но ведь в России «спецы» не лыком шиты, и предприняли превентивные меры против ползучего террора. Не мудрствуя лукаво, наши северные соседи приняли «единственно верное» решение: запретить ношение никаба.

В качестве справки: Никаб — мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с прорезью для глаз.

Итак, муфтият Дагестана до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения объявил временный запрет на ношение никабов. Об этом заявил заместитель Муфтия республики Абдулла Салимов.

«Муфтий Дагестана, ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религий республики, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — сказал Салимов в видеообращении, которое размещено в Telegram-канале Муфтията Дагестана.

Кстати, заявления, нацеленные на запрет никаба, звучали и ранее.

К примеру, еще в мае советник президента России и председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил в интервью «Парламентской газете», что никабы в стране должны быть запрещены.

По его словам, такое ограничение есть даже в некоторых государствах Центральной Азии. «Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей», — сказал Фадеев.

А председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге поддержал запрет ношения никабов.

Столь кардинальные меры по запрету никаба вызвали недовольство среди российских мусульман.

«Попытки запретить никаб будут выглядеть «как явный акт нарушения норм светского права и Конституции», — сказал муфтий Москвы.

Запрет на никаб может вызвать у российских мусульман негодование, что создаст новые очаги напряженности в обществе, сказал Ильдар Аляутдинов, муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети.

«Также эти попытки будут выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии», — подчеркнул он.

Несмотря на это, муфтият Дагестана принимает решение, которое фактически дискриминирует право людей на ношение одежды, которая им по душе. С таким же успехом можно ввести запрет на ношение брюк, шорт, бриджей, да и вообще на любую одежду.

В конце концов, «пояс смертника» при современном развитии технологий можно спрятать даже в трусах.

Но в решении дагестанского муфтията есть такая нестыковка, которую не заметит разве, что слепой. Дело в том, что участники теракта 23 июня в Махачкале и Дербенте были не то что в никабе, им даже и балаклавы не понадобились. Действовали открыто и дерзко, не скрывая своих лиц.

В таком случае, возникает вопрос: а причем тут никаб? Ведь даже запрет на ношение этой одежды не скроет «косяки» российских спецслужб. Скорее, обнажит их неспособность предпринять превентивные меры против терактов.