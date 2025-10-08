Итальянская партия коалиции «Братья Италии» в среду внесла законопроект, который, в частности, предусматривает запрет ношения бурки и никаба в общественных местах.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Законопроект, представленный в парламенте депутатами от партии премьер-министра Джорджи Мелони, запрещает ношение одежды, закрывающей лицо, во всех общественных местах, школах, университетах, магазинах и офисах.

Речь идет в том числе и о бурке – одежде, полностью покрывающей тело женщины с головы до ног, и никабе – покрывале для лица, которое оставляет открытой область вокруг глаз.

Как пояснили в «Братьях Италии», инициатива направлена на борьбу с «религиозной радикализацией и религиозно мотивированной ненавистью».

Нарушителей предлагают штрафовать на сумму от 300 до 3000 евро.

Поскольку коалиция имеет значительное большинство в парламенте Италии, законодательство, скорее всего, будет принято. Однако пока неизвестно, когда именно документ вынесут на голосование.