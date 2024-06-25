Вечер 23 июня российская общественность, особенно жители Дагестана, запомнят надолго. Группа террористов напала на православные храмы и синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. Погибли 20 человек.

По последним данным, 15 из них — полицейские и инспекторы ДПС. Среди погибших мирных жителей — православный священник отец Николай. Нападение произошло в один из самых значимых христианских праздников — Троицу.

Сразу после этого теракт, а именно так было квалифицировано нападение боевиков на храмы и синагогу, стал обрастать всевозможными версиями. Учитывая специфичность местности – Северный Кавказ – многие эксперты связывали террористический акт с исламистскими радикальными группировками.

Оно и понятно. В Дагестане, как и в Чечне, позиции различных исламских течений, вплоть до радикальных, достаточно сильны. И, казалось бы, картина ясна: без связей с террористами, прикрывающимися исламом, но не имеющими к этой религии никакого отношения, не обошлось. Но не тут то было. Нашлись люди, которые выдвинули «патриотическую» версию. Они узрели в теракте «след Украины, и, естественно, НАТО».

Так, депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев в эфире телеканала «Россия-24» связал теракт в Дагестане со спецслужбами Украины и стран НАТО.

«Как я сказал, за этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО. На фоне успехов наших войск в зоне «СВО» (кавычки #), это попытка раскачать ситуацию в нашей стране изнутри. Безусловно, это теракт под прикрытием псевдорелигиозных лозунгов. Сил и средств у правоохранительных органов достаточно. Ситуация в республике под контролем», — отметил депутат.

Да, это всего лишь предположение, личное мнение депутата, но оно может существенно повлиять на умы простых россиян, которые все больше и больше перестают верить в победные реляции местных пропагандистов на украинском треке.

Слова российского депутата невольно навели на аналогию с 44-дневной войной. После сокрушительного поражения Армении псевдоэксперты как в этой стране, так и в государствах, покровительствующих ей, наперебой стали оправдывать армянское фиаско.

Мол, Армения проиграла потому, что за Азербайджан воевали турки, пакистанцы, арабские террористы, марсиане и другие представители внеземной цивилизации. То есть, Ереван и его покровители высказывали самые фантастические версии. А азербайджанские военнослужащие смотрели за боевыми действиями, сидя перед экранами телевизоров с попкорном в руке.

Вот и сегодня дагестанский депутат пытается «подмазать прокол» российских спецслужб, направляя мысль в иное русло. А именно в том направлении, где его «гениальная догадка» найдет благодатную почву.

Кстати, это не первый случай, когда бездарную деятельность спецслужб пытаются прикрыть украинским фактором. 3 апреля 2024 года был совершен теракт в «Крокус Сити Холле». Тогда погибли 145 человек (в том числе 6 детей), а также пострадал 551 человек. Тогда «козлами отпущения» стали таджикские гастарбайтеры (которые дали бы фору многим профессионалам), действующие по указке украинских спецслужб.

Впрочем, в отличие от Гаджиева в России нашлись эксперты, которые сочли маловероятным причастность Украины к данному теракту.

К примеру, политолог Сергей Марков заявил, что Украина никакого отношения к теракту в Дагестане не имеет. «Это страшное происшествие — дело рук представителей радикальных исламских движений», — отметил он.

Такого же мнения придерживается российский сенатор, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В своем телеграм-канале он призвал не списывать все теракты на Украину и НАТО.

«Я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем — бревна не разглядим. А пора бы», — написал Рогозин.

Кстати, в случае с терактом в Дагестане есть один очень неудобный момент. В данном преступлении косвенно (во всяком случае, пока) оказался замешан глава Сергокалинского района Магомед Омаров. Двое его сыновей – Осман и Адиль, – а также племянник Абдусамад Амадзиев оказались в числе террористов. Естественно, после трагедии глава Дагестана поспешил уволить Магомеда Омарова, а партия «Единая Россия», в рядах которой состоят кристально честные люди, отреклась от него.

Так вот, депутат Гаджиев, желая поддержать Сергея Меликова, учуяв «украинский след», фактически оказал последнему «медвежью услугу». Ведь получается, украинские «нацисты» завладели умами не абы кого, а членов семьи главы целого района. Российская политическая элита может более или менее снисходительно отнестись за связи с радикальными исламистами, но порочащие отношения с украинскими «нацистами» — прощению не подлежат…