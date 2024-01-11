Разоблачение в Азербайджане обширной агентурной сети разведки Франции вызвало особое возмущение в офисе президента Макрона, сообщает негласный рупор французских спецслужб Intelligence Online. Отмечается, что именно неудачи в зоне традиционного влияния Парижа — Западной, Центральной и Северной Африке, а затем и в Азербайджане стали причиной отправки в отставку Бернара Эмие. Последний с 2017 г. возглавлял Главное управление внешней безопасности Франции (DGSE).

Всего за день до обнародования в сети информации о французских шпионах в Азербайджане стало известно о задержании в Буркина-Фасо 4 граждан Франции с диппаспортами. Как и сотрудники французского посольства в Баку, они тоже были идентифицированы как сотрудники DGSE и обвиняются в шпионаже. В тот же день, 20 декабря, Макрон уволил Эмие и назначил на его место Николя Лернера, ранее руководившего Главным управлением внутренней безопасности (DGSI).

Но тучи над Эмие стали сгущаться еще с лета минувшего года, когда в результате серий госпереворотов в Африке Франция стала терять былое влияние в регионе. Например, после июльского переворота в Нигере Париж лишился одного из основных африканских союзников, а новые власти выслали французского посла из страны. В Елисейском дворце главу разведки обвинили в том, что его ведомство не предвидело ни один из этих переворотов.