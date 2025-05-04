Православная община Азербайджана является важным фактором межгосударственных отношений. Я уверен, что они будут очень рады Вашему визиту, также, как и все мы.

Об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Как мы с Вами неоднократно обменивались мнениями по этому вопросу, в Азербайджане царят межконфессиональный и межнациональный мир, согласие, взаимная поддержка. Это является важным фактором устойчивого развития наших стран, потому что без этого ни о каком развитии и речи быть не может. Мы очень рады тому, как представители русской общины, православной общины активно участвуют в развитии нашей страны, в защите ее суверенитета, территориальной целостности и, в целом, вносят большой вклад, также, как и все другие представители многочисленных народов, проживающих в Азербайджане, в общее развитие нашей страны», — заявил глава государства.