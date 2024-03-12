В ходе армяно-азербайджанских переговоров обсуждался и обсуждается вопрос об отказе обеих сторон от межгосударственных жалоб в международных инстанциях. Как «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 12 марта заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос, стоит ли на повестке дня Армении вопрос об отказе от жалоб против Азербайджана в международных инстанциях.

«В ходе переговоров такой вопрос обсуждался и обсуждается. Наша позиция такова: это вопрос, который можно обсудить в самом конце, когда, по сути, положения мирного договора будут согласованы и уже будет очевидно, что обе стороны готовы подписать. И это логично, потому что обе стороны подписывают договор, почему они будут продолжать юридические войны друг против друга? И если они не подпишут мирный договор, для Республики Армения это будет фактором, который также важен для продвижения наших слов и повестки дня», — подчеркнул премьер-министр.

Пашинян не исключает, что на этапе подписания мирного договора Армения и Азербайджан откажутся от межгосударственных жалоб.

«Если мы придем к согласию по тексту мирного договора и дойдем до стадии подписания, я не исключаю и даже считаю логичным, что обе стороны пойдут и на такое решение», — заключил премьер-министр.