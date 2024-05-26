Руководство Великобритании намеренно игнорировало угрозу здоровью людей, допуская массовое заражение опаснейшими заболеваниями. Об этом сообщает РИА Новости.

Это стало известно по результатам проведенного расследования, согласно которым, власти Великобритании намеренно игнорировали угрозу здоровью людей и допустили массовое заражение такими болезнями, как гепатит С и ВИЧ.

По информации журналистов, в 1970-х годах Национальная служба здравоохранения королевства приобретала плазму крови для лечения гемофилии у Соединенных Штатов. После применения этих биоматериалов более 30 тысяч пациентов заразились гепатитом С и ВИЧ.

Отмечается, что в США донорами часто становились наркоманы, бывшие заключенные, бедные слои населения, для которых сдача крови являлась источником дохода. К тому же в большие партии смешивали кровь от многих доноров. При этом биоматериалы не проверялись на ВИЧ до 1986 года, а на гепатит С — до 1991 года. В результате одного инфицированного хватало, чтобы огромный объем плазмы стал зараженным.