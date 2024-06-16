После долгих месяцев неопределенности и ожиданий, АФФА обнародовало свой выбор: главным тренером национальной сборной Азербайджана по футболу стал португальский специалист Фернанду Сантуш, имя которого вовсе не значилось среди многочисленных претендентов на этот пост. Задача Сантуша – добиться успеха к 2028 году. Говоря конкретнее – от португальца и сборной Азербайджана ждут повторения успеха грузинских футболистов: наши соседи смогли пробиться в финальную стадию чемпионата Европы, и ныне полны решимости обновить этот исторический результат. Так реальна ли эта задача? Насколько реальна она для нашего футбола, наших футболистов, для самого Сантуша?

А разве мы не хотим?

Любой гражданин Азербайджана, даже далекий от футбола, очень хотел бы стать свидетелем реализации поставленных перед португальцем задач. Что ни говорите, а на уровне национальных сборных нам гордиться нечем. И если на клубном уровне «Карабах» в какой-то мере служит бальзамом на раны, оставленные в сердцах болельщиков сокрушительными нокаутами в течение долгих лет на европейской арене, то сборная за 32 года так ничем и не отличилась: редкие победы, каждая их которых заставляла болельщиков вспоминать поговорку «раз в году и палка стреляет». Достаточно привести лишь один статистический показатель. Начиная с 1992 года, национальная команда Азербайджана смогла одержать во всех отборочных циклах чемпионатов мира и Европы всего лишь 13 побед (7 – на ЧМ, 6 – на ЧЕ). Обычно наши футболисты занимали последние места в своих отборочных группах, становясь мальчиками для битья, причем били нас иногда даже такие «карлики», как Лихтенштейн. Наилучший результат сборной – 4 место в отборочном цикле ЧМ-2014. Словом, за 3 десятилетия нас достаточно удивляли разными рода поражениями, иногда даже с астрономическим счетом. Так что, в этом смысле мы «битые». И теперь, после стольких разочарований и поражений, хотелось бы быть удивленными победами. Но, если говорить откровенно, особо радужного настроения после нового назначения нет. И вот почему.

Причина первая. Возраст.

Да, это в такой работе – огромный «минус». Сантушу 70 лет. В нашей стране аксакалов уважают, почитают. Но это не мешает смотреть на вещи здраво. Насколько бы мы не уважали аксакала, не возьмем же мы его с собой на сбор урожая в поле, не предложим же помочь нам таскать камни для стройки, не отправим же в качестве трудового мигранта собирать фрукты за рубеж. Да, со своим опытом, знаниями и мудростью он может быть способным еще на многое, быть незаменимым, но… не в сфере, требующей выложиться на все 100 физически. А труд наставника сборной — это еще тот физический труд! Он должен постоянно быть в движении, поисках, разъездах, быть энергичным, работать без устали. Сможет ли осилить это 70-летний дед? Конечно, в мире есть прецеденты, когда в таком возрасте человек обладает недюжинной силой и способностями. Но ведь то – прецеденты…

Причина вторая. Закат карьеры

Если оценивать тренерскую карьеру Сантуша в целом, ее однозначно следует признать удачной. За его спиной работа в таких грандах европейского футбола как «Порту», «Спортинг» и «Бенфика» в Португалии, АЕК, ПАОК и «Панатинаикос» в Греции. Перечислять все его регалии на этом поприще нет смысла, приведем лишь один факт, который вполне сможет охарактеризовать работу специалиста: в 2010 году Фернанду Сантуш был назван тренером десятилетия в Греции.

Поработал португалец и на уровне сборных, руководя командами Греции, Португалии и Польши. С Грецией Сантуш выходил в плей-офф Евро-2012 и ЧМ-2014, а с португальцами становился чемпионом континента на первенстве Европы в 2016 году. Как видно, есть чем гордиться. Но…

Если попытаться изобразить карьеру Сантуша графичеки, то последние годы и результаты придутся на период спада. После того, как 15 декабря 2022 года Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии, он недолго оставался не у дел. Уже 23 января 2023 года президент Польского футбольного союза Цезарь Кулеша сообщил о назначении Сантуша главным тренером сборной Польши. Но уже 13 сентября того же года португалец был уволен. И причины на то были веские. Посудите сами. Под его руководством поляки провели 6 матчей, одержали 3 победы и потерпели 3 поражения. На момент увольнения Сантуша сборная Польши занимала четвертое место в таблице E отборочного турнира Евро-2024 с 6 очками в 5 матчах. В последней же игре команда уступила Албании (0:2), что и стало последней каплей, переполнившей чашу терпения чиновников польской федерации.

В январе 2024 года Сантуш был назначен главным тренером турецкого «Бешикташа». Но и тут у него не заладилось, и 13 апреля 2024 года он был уволен. Под его руководством стамбульцы провели 16 матчей, семь раз одержали победу, четыре раза сыграли вничью и пять раз потерпели поражение. Для гранда турецкого футбола, от которого ждут только побед, это, конечно же, просто фиаско. Как видно, карьера португальца медленно, но верно движется к закату. Оно и неудивительно: как мы уже отмечали, человеку 70 лет! Это правило жизни, и от него никуда не деться. Пик карьеры пройден, и теперь ждать от него каких-то заоблачных результатов просто наивно. Но… Спустя всего 2 месяца после увольнения из «Бешикташа», Сантуш возглавил сборную Азербайджана. С ним заключен контракт сроком на 4 года. Сумма соглашения не афишируется, но ходят слухи, что в год специалист будет зарабатывать 4 миллиона долларов. И тут мы плавно походим ко второй причине.

Причина третья. Заинтересованность не спортивная, а финансовая

Понимает ли сам Сантуш, что былые времена уже не вернуть, и что его карьера близится к завершению? Конечно же, понимает. И прекрасно знает, что после двух последних неудач рассчитывать на громкие контракты ему не приходится. А тут – предложение из Азербайджана! Просто манна небесная (в материальном смысле, конечно же, а то ведь после Греции, Португалии и Польши – это просто скачок в бездну). Причем сроком на 4 года! Если Бог даст жизни, то к моменту завершения контракта португальцу исполнится 74 года, и, скорее всего, Азербайджан – это финал его карьеры. Так почему бы не подзаработать? Вариант в любом случае беспроигрышный при любом исходе, а он, этот самый исход, что прекрасно понимает и Сантуш, ничем не будет отличаться от результатов предыдущих отборочных циклов. И ход его мыслей примерно такой: «Сборная будет проигрывать? Ну, и пусть! Разве до этого она выигрывала? Ах вы недовольны, требуете результата? Вы что забыли, что это АЗЕРБАЙДЖАН! Это не Греция, не Португалия, не Польша! Вы же всегда проигрывали! А, хотите рассторгнуть контракт? Да ради Бога! Платите неустойку, и я до конца жизни не вспомню про вас!» Вот и все дела. Сантуш приехал за деньгами! Это ясно как день. А раз так – то и ни о каком спортивном результате говорить не приходится. Результат будет лишь финансовый, и только лишь для португальца.

Причина четвертая. Объективная.

Начинать строить дом с крыши – дело гиблое. И сегодня в азербайджанском футболе царит именно такая ситуация. Да, можно ставить перед сборной заоблачные задачи на 4, 6, даже 8 лет. Но толку то? Мы сегодня ставим в пример Грузию, сборная которой впервые в своей истории смогла пробиться на чемпионат Европы. Мы требуем повторения этого достижения. Но, господа хорошие, вы только взгляните на заявочный список грузин. Просто посмотрите, какие клубы представляют футболисты, отправившиеся в Европу. «Валенсия», «Шахтёр», «Уотфорд», «Базель», «Штурм», «Вольсбург», «Аталанта», «Мец», «Карлсруэ», «Наполи», «Бордо»… А теперь окиньте взглядом клубы, в которых играют (а зачастую просто сидят на скамейке запасных) азербайджанские футболисты. Насколько нужно быть наивным, предполагая, что в финальной стадии ЧЕ будет выступать коллектив, в линии нападения которого будет представлен Махир Эмрели или Рамиль Шейдаев? Ведь даже от одной такой фантазии любого истинного любителя футбола просто коробит. Эмрели, пиком карьеры которого было несколько удачно проведенных игр в составе польской «Легии», уже давно прозябает на скамейке в загребском «Динамо». А Шейдаев, после фиаско в таиландском (представьте – ТАИЛАНД!) «Бурирам Юнайтеде», где в 10 матчах смог отличиться лишь один раз, перебрался в турецкий «Коджаелиспор». И вот этот дуэт будет покорять поля Европы? Об остальных игроках мы просто помолчим, ибо по сравнению с этими двумя, остальные просто дремучий лес. Так что, ждать повторения грузинского варианта не стоит. Не оттуда начали, к сожалению. И это в очередной раз. Сказкам теперь никто не верит…

P.S. Да, чудеса в футболе случаются. Но то, что ждет (во всяком случае нас пытаются заверить, что там чего-то действительно ждут) от сборной Азербайджана под руководством Сантуша АФФА – это уже не чудо, это желание, идущее вопреки всем законам физики, логики, да и всей Вселенной. Такого, уж простите, просто не бывает. А вот то, что снаряды, запущенные АФФА всегда попадают в одну и ту же воронку – это да, это уже реальность, в это мы уже уверовали всей душой и плотью.