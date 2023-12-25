На горячую линию МЧС “112” поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Гарадагского района города Баку.

Как сообщили # в МЧС, в связи с полученной информацией к месту происшествия немедленно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на месте происшествия совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что обнаруженные при осмотре места происшествия боеприпасы представляют собой артиллерийский снаряд БР-365.

Боеприпас был изъят специалистами и удален с территории для обезвреживания.

Никаких других опасных или подозрительных предметов во время дальнейшего осмотра на месте происшествия и в ближайших окрестностях обнаружено не было.