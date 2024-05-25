Место крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси обнаружил турецкий беспилотник Akıncı.

Об этом заявили телекомпании TRT Haber источники в Минобороны Турции в связи с сообщениями Генштаба Ирана, что вертолет удалось обнаружить беспилотникам иранских вооруженных сил.

«Турция пришла на помощь Ирану в тяжелый для него день и сделала то, что диктуют реалии добрососедства и дружбы. О том, что произошло в тот день, детально рассказал наш министр [национальной обороны Яшар Гюлер]. Все наблюдали за поисковой операцией в прямом эфире в соцсетях», — приводит телекомпания слова источников в Минобороны.

Министр транспорта Турции Абдюлькадир Уралоглу ранее сообщил, что место крушения вертолета с Раиси обнаружил направленный в район катастрофы беспилотник Akıncı, с него были получены данные о гибели всех пассажиров. Аналогичные заявление сделали Гюлер и глава компании Baykar, производящей БПЛА Akıncı, Сельчук Байрактар.

По данным TRT Haber, в день авиакатастрофы, 19 мая, в 20:00 по местному времени (совпадает с мск) Иран обратился за помощью к Турции в поисках вертолета с Раиси. Разрешение на вылет БПЛА в администрации президента Турции было получено в 22:20, в 23:30 он вылетел с военной базы Батман на юго-востоке республики. В 00:45 20 мая беспилотник прибыл в район ЧП, вертолет был обнаружен в 02:36. В 06:45 БПЛА вернулся в Турцию.