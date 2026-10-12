В результате взрыва в районе горного хребта Рамим на севере Израиля, недалеко от границы с Ливаном, пострадали около 20 человек, в том числе школьники и учителя.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его информации, трое учащихся доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Для их экстренной эвакуации были задействованы вертолеты.

По данным медиков, один пострадавший находится в критическом состоянии, двое получили тяжелые ранения, еще трое — ранения средней степени тяжести. Состояние еще 15 пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Установлено, что взрыв произошел во время школьной экскурсии неподалеку от смотровой площадки Пеэр. Предположительно, причиной стала детонация неразорвавшегося боеприпаса, однако окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Военные эксперты сейчас устанавливают, был ли взорвавшийся снаряд выпущен с ливанской территории в период военных действий, которые начались 2 марта.