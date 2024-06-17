Около 16 тысяч жителей Турции получили порезы во время жертвоприношений в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Как объяснил глава ведомства, причиной травм стало то, что животных режут непрофессионалы.

Больше всего раненых было зафиксировано в Анкаре — 1274 человека. Также 416 граждан пострадали в Измире.

По информации телеканала TRT Haber, в Стамбуле были госпитализированы 918 человек, получивших травмы во время жертвоприношения, два человека не выжили.