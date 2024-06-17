На выборах преемника погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси утверждены шесть кандидатов.

Как сообщил представитель избирательного штаба Исламской Республики, среди прочих претендентов, в президентскую гонку вступили спикер парламента и бывший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Багер Галибаф, а также экс-глава канцелярии духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, в прошлом главный представитель Тегерана на ядерных переговорах Саид Джалили. Обоих этих политиков причисляют к консервативному лагерю.

Состоящий из двенадцати исламских священнослужителей и юристов Совет стражей конституции Ирана также одобрил кандидатуры придерживающегося консервативной политики мэра Тегерана Алирезы Закани, ориентированного на реформы депутата Меджлиса Масуда Пезешкияна, экс-министра внутренних дел Мустафы Пурмохаммади и вице-президента Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми.

Интересно, кто из них наилучшим образом отвечал бы интересам Азербайджана? Кто был бы более других нацелен на полноценные добрососедские отношения с нашей страной?

И ещё один вопрос — почему к участию в выборах не допустили таких известных политиков как Махмуд Ахмадинеджад и Али Лариджани?

Своим мнением об этом поделились с # известные иностранные специалисты по Ирану.

Доцент кафедры современного Востока и Африки Российского государственного гуманитарного университета, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи:

— Что касается отношения к Азербайджану, сейчас это достаточно сложный вопрос, так как никто из кандидатов в президенты пока не представил свою программу, или свое видение внешней политики. Это будет представлено за 2 дня до выборов.

Я не стала бы ожидать серьезных изменений в отношениях Ирана с Азербайджаном, так как по Конституции основные контуры внешней политики определяет не президент, а верховный лидер. Президент лишь представляет страну на международной арене и может в какой-то степени корректировать уже выбранный курс. Я также надеюсь, что продолжится курс, начатый администрацией Раиси в прошлом году, на примирение с соседями, то есть, и примирение с Азербайджаном — надеюсь, что отношения будут продолжать конструктивно развиваться.

Что же до того, почему к участию в выборах не допустили таких политиков как Махмуд Ахмадинеджад и Али Лариджани, надо сказать, что в Иране все кандидаты на участие в выборах президента проходят отбор через Наблюдательный Совет. И, несмотря на то, что население прямым тайным голосованием избирает Совет Экспертов, президента, депутатов парламента, все кандидаты, которых избирает население, предварительно должны быть утверждены Наблюдательным Советом. Этот Совет состоит из 12 человек — 6 факихов (исламский богослов-законовед) назначает рахбар (духовный лидер), а 6 юристов избираются меджлисом по представлению главы судебной власти. Наблюдательный Совет (НС, который некоторые ученые называют верхней палатой иранского парламента) стоит выше Меджлиса. В выборах главную роль играют эти 6 человек, которых назначил рахбар. Они определяют, какой кандидат соответствует исламским нормам, а какой нет. К примеру, на участие в президентских выборах было подано более 600 заявок, а НС утвердил только 6 кандидатов. И НС отстранил от выборов тех людей, даже ярых консерваторов, которые теоретически могли выступить против важных основ режима — например, склонного к ссорам и эпатажу Махмуда Ахмадинеджада.

Израильский исследователь-иранист, журналист Михаэль Бородкин:

— Начну с конца, если позволите. Али Лариджани представляет очень влиятельную семью, и политическая консервативная элита Ирана видит в нем серьезную угрозу своей власти. Лариджани имеет много связей с КСИР, которым он когда-то командовал, у него много политического влияния, недаром он долго был спикером, а его брат, аятолла Садек Лариджани, по слухам, метит в преемники верховного лидера Али Хаменеи. Такого опасного для нынешней политической элиты кандидата просто нельзя допускать к выборам.

Экс-президент Махмуд Ахмадинеджад вроде бы сам относится к этой консервативной элите, но во время пребывания на посту президента он повздорил с верховным лидером. Хаменеи не согласится на его участие в президентской гонке.

Среди зарегистрированных кандидатов фаворитом считается спикер Галибаф, еще два достаточно сильных кандидата — это Саид Джалили и Масуд Пезешкиян. По мнению экспертов, трое других шансов на победу не имеют, хотя лично я не сбрасывал бы со счетов Пурмохаммади, потому что он кажется двойником Раиси, а для Хаменеи Раиси был идеальным президентом. Из этой четверки только Пезешкиян считается умеренным политиком. Джалили стоит на другом краю спектра, он придерживается весьма радикальных взглядов. Поэтому можно сказать, что Пезешкиян, по сравнению с прочими, будет более склонен к выстраиванию добрососедских отношений с Азербайджаном. Но его шансы на победу очень невелики — скорее, все же, президентом будет Галибаф или Джалили, если не произойдет сюрпризов.

И необходимо помнить, что внешнюю политику определяет не президент, а верховный лидер. Президент может лишь оказывать некоторое ограниченное влияние, но не более того. Поэтому отношения Ирана с Азербайджаном, как и вся политика Тегерана на Южном Кавказе, на Ближнем Востоке и на глобальной арене не претерпит существенных изменений со сменой президента.