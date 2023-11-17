Выборы президента России планируется назначить на 17 марта 2024 года. Совет Федерации может объявить эту дату в ходе заседания 13 декабря, сообщил источник РИА Новости в парламенте.

Таким образом, выборы будут приурочены к годовщине аннексии Крыма. Весной 2024 года этому событию исполняется 10 лет.

71-летний Путин, руководящий Россией с 2000 года, пока не объявлял о намерении баллотироваться на пятый срок. Однако в администрации президента уже начали подбирать инициативную группу, которая его выдвинет. В нее могут войти режиссер и пропагандист Никита Михалков, детский врач Леонид Рошаль, певец Шаман (Ярослав Дронов), первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, а также люди, ассоциирующиеся с войной в Украине.

В Кремле заявили, что решений по выдвижению Путина «еще нет». При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно утверждал, что если глава государства выдвинет свою кандидатуру, то «уверенно победит». По мнению спикера Кремля, у Путина «нет и быть не может» политических конкурентов в России.

В то же время опрос Russian Feild показал, что 68% россиян не готовы поддержать кандидата в президенты старше 70 лет. Этим уже озаботились в Кремле. Там решили подыскать Путину подходящих «спарринг-партнеров», которые не будут выглядеть заметно моложе, сообщали источники «Медузы». Возраст «основного кандидата» стал беспокоить Кремль, поскольку уже сами чиновники начали называть его «дед» вместо «главный», «первый» и «верховный».

Темой предвыборной кампании Путина будет критика «коллективного Запада» и образ России как «островка спокойствия» в бушующем мировом хаосе. Смысловыми акцентами станут «традиционные ценности», в первую очередь касающиеся семьи, хотя сам президент давно в разводе. По словам близких к администрации источников, кампания Путина будет очень консервативной. В ее основу лягут формулы «было, стало, будет» и «гордость, уверенность, будущее». При этом тема войны в Украине педалироваться не будет.

Победа на выборах, которые многие независимые эксперты называют в контексте российских реалий пустой формальностью с заранее спрограммированным результатом, позволит Путину остаться у руля до 2030 года.

В стане российской оппозиции до сих пор не определились с выбором тактики по поводу отношения к президентской кампании.

Есть петиция, сделанная от имени известного правозащитника Льва Пономарева, в поддержку выдвижения антивоенного кандидата.

В заявлении, сопровождающем петицию, говорится: «Мы поддержим любого политика, который решится стать нашим голосом, будет ли это Григорий Явлинский (лидер партии «Яблоко»), или любой другой кандидат от любой другой демократической силы».

Насчет намерений самого Явлинского всё тоже выглядит довольно туманно. Ранее он поставил условием своего участия в президентской кампании сбор 10 миллионов подписей россиян. Кто и как должен этим заниматься, неясно.

Первым и единственным человеком, который уже объявил о решении участвовать в выборах-2024, стал политик Борис Надеждин, выдвинутый от партии «Гражданская инициатива». В ходе прошлой кампании от этой партии баллотировалась журналистка Ксения Собчак.

То есть, понятно, что какие-то конкуренты у Путина на этих выборах будут. Но насколько серьезные? Могут ли эти голосования повлиять хоть как-то на положение дел в России? Способны ли они вызвать какие-то перемены? Разве не всё схвачено у ныне правящей системы?

Своими мыслями об этом поделились с # известные зарубежные эксперты.

Социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин считает, что в следующем году России предстоят не выборы, а плебисцит.

«Никаких конкурентов на плебисците быть не может, его итог заранее ясен всем, кто принимает в нём участие. Никаких перемен плебисциты не вызывают, они нужны для подтверждения легитимности лидера. То, что он с опорой на возобновлённую легитимность может инициировать какие-то перемены — это вполне вероятно», — допустил Юдин.

Как отметил в свою очередь политический аналитик, колумнист Deutsche Welle Константин Эггерт (Вильнюс), никаких выборов президентских в России не было в течение последних 20 с лишним лет, и при Путине точно не будет. Процесс, который называется выборами, на самом деле шоу для продления пребывания Путина в Кремле, не более того, полагает он.

«Администрация президента озабочена тем, что Путин постепенно стареет, и именно поэтому его так называемые конкуренты будут в основном из старой обоймы – типа Зюганова и, возможно, Явлинского, или же новые люди, которые по сути дела практически бесцветны, типа Бориса Надеждина. И ни один из так называемых кандидатов на так называемых выборах не сможет открыто говорить о важнейшей проблеме и гигантском кризисе, в котором сегодня существует Россия, а именно, об агрессии против Украины. Этим, собственно, сказано всё по поводу этой кампании. Это не выборы, а спектакль. Так называемая оппозиция Путину – это не оппозиция, а актеры с заранее придуманными и расписанными для них ролями», — заключил Эггерт.