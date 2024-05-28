Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина для самообороны нуждается в немедленной военной помощи «сейчас», а не в следующем году. Он выступил в Брюсселе на очередном брифинге для журналистов. В начале встречи Боррель сказал, что за двое последних суток произошли «ужасными» события в секторе Газа и в Украине.

По словам Борреля, Кулеба вновь говорил о необходимости поставок Украине комплексов «Пэтриот» для предотвращения российских авианалётов и ракетных ударов.

Боррель подчеркнул, что в европейских политических кругах с растущей активностью обсуждается тема снятия ограничений и предоставления Киеву права более широко применять западное оружие против российских войск.

Что касается международной конференции по Украине, которая скоро состоится в Швейцарии, глава европейской дипломатии отметил, что с одной стороны России предлагает начать мирные переговоры, с другой наносит удары по Харькову. Боррель заявил о твёрдой поддержке предстоящеего в Швейцарии саммита по Украине. (svoboda.org)