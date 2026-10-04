Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) прибыл в Киев с необъявленным визитом утром в воскресенье, 4 октября. Мерца сопровождают министр экономики Катерина Райхе (Katherina Reiche) и десять предпринимателей, представляющих оборонную и энергетическую отрасли.

«Сегодня я приехал в Киев, потому что в ближайшие недели Украина нуждается в нашей поддержке. Если не остановить Россию, ее военная машина рано или поздно обернется против нас», — сказал Мерц на вокзале по прибытии.

«Скоро для людей наступит пятая военная зима. Россия бомбит города, жилые дома и теплоэлектростанции. Украинцев не сломить террором», — отметил канцлер.

Он добавил, что встретится с Владимиром Зеленским и также заверит его в сохранении поддержки. «Наше партнерство — это улица с двусторонним движением. Немецкие и украинские компании совместно разрабатывают технологии, которые приносят пользу обеим странам. Это делает нас более защищенными и сильными», — резюмировал канцлер.

Как отмечает dpa и Reuters со ссылкой на источники в правительственных кругах, Мерц объявит в Киеве о пакете помощи Украине, включающем вооружения на 1 млрд евро, а также 350 млн евро на восстановление энергетического сектора. Среди прочего речь идет о совместном производству различных типов беспилотников в Германии и Украине. Ключевым элементом является ускоренное производство беспилотников компании Quantum, уже прошедших успешные испытания и направленные на перехват реактивных беспилотников.

Пакет также включает совместную разработку и производство дальнобойного оружия дальностью более 1000 км, отмечает Reuters.