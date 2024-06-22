Нидерланды решили организовать поставку Украине ракет для системы ПВО Patriot в сотрудничестве с иностранным партнёром, сообщило издание NL-Times. Уходящая министр обороны Кайса Оллонгрен объявила в пятницу, что удалось совместно собрать комплектующие части для полной сборки ракетной системы.

Министр отказалась назвать своего партнёра, помогшего в укомплектации всего пакета оборудования, аппаратуры и транспорта для батареи Patriot. Она заявила, что оставляет это право на ближайшее время самому иностранному партнёру.

Системы Patriot названы в публикации «важным оружием, способным сбивать в небе вражеские ракеты. Оллонгрен подчеркнула, что противовоздушная оборона стала для Украины критически необходимой, и ракеты Patriot уже неоднократно подтвердили свою эффективность в отражении российских нападений.

Министр обороны Оллонгрен также похвально отозвалась о сделанном на днях заявлении Румынии о намерении Бухареста направить Украине систему Patriot. Одновременно министр отметила и усилия США в наращивании военной помощи Украине.

В прошлом, Нидерланды уже поставляли существенно важные компоненты для систем Patriot, среди них были ракеты и пусковые установки. Украина отозвалась пожеланием получить «ещё семь комплектов» противовоздушных средств обороны. Издание добавляет, что и Германия обещала направить Украине больше систем ПВО.

NL-Times констатирует, что даже все названные усилия ещё не позволяют довести поставки Украине до запрошенных семи систем. Оллонгрен по этому поводу подчеркнула, что Россия продолжает и даже усиливает воздушные удары. Поэтому, уходящий министр откзалась назвать сроки поставок, чтобы, как она выразилась, не давать российским военным никакой информации. (svoboda.org)