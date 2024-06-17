В Армению прибыл первый заместитель госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верман, который в Ереване примет участие в армяно-американской конференции, посвященной вопросам демократии в сфере местного самоуправления.

Как передает “Арменпресс”, чиновник США сделал в своем микроблоге в X запись о своем прибытии в Ереван, подчеркнув, что находится в Армении для продвижения основных целей американо-армянского партнерства.

“Здравствуй, Ереван. Мне приятно находиться в Армении, чтобы продвигать ключевые цели партнерства США и Армении и работать над построением лучшего будущего для наших стран”, — написал Ричард Верма.