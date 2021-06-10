Окружной суд Гааги завершил в четверг представление досье по делу о крушении Boeing на Украине в июне 2014 года. В ходе продолжавшихся три дня заседаний судьи в краткой форме рассказали о том, какие документы поступили от прокуратуры, какая аудиовизуальная информация используется в качестве доказательств и о чем свидетельствуют показания свидетелей.

Большая часть данных уже была известна, в частности содержалась в окончательном докладе Голландского совета по транспортной безопасности, опубликованном в 2015 году.

Была представлена и новая информация. Это, например, относится к записи с видеорегистратора автомобиля, навстречу которому проезжает тягач с белым кузовом и грузом на трейлере, похожим на зенитный ракетный комплекс «Бук».

Пассажирский Boeing -777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Дубинский, Пулатов и Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки «Бук» на Украину с территории РФ. (ТАСС)