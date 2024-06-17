Россия прекращает свое участие в инициированном Австралией и Нидерландами в совете ИКАО разбирательстве против РФ по делу о крушении малазийского «Боинга» MH17 в Донбассе в 2014 году, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Мы прекращаем свое участие в этом фарсе. Россия не признает правомочия Совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

При этом на Смоленской площади подчеркнули, что «Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы рейса MH17, открыта для соответствующей работы».

В МИД РФ отметили, что «поскольку совет ИКАО отказался провести независимое расследование инцидента под эгидой ИКАО, «на столе» у Совета сейчас находятся исключительно результаты псевдорасследования, полученные одной из сторон разбирательства».

«Более чем за два года Россия представила в ИКАО обширную и убедительную доказательственную базу фактологического и юридического характера, свидетельствующую о непричастности нашей страны к катастрофе, и довела эти доказательства до всех государств-членов Совета. С ними теперь может ознакомиться любое из 193 государств-членов ИКАО и сделать собственные выводы», — заявили в МИД РФ.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.