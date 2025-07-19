Азербайджан планирует обратиться к международной системе правосудия по факту расследования о крушении самолета авиакомпании AZAL. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума, сообщает Teleqraf.az.

«К сожалению, мы не получили никакого ответа от российских официальных лиц по поводу авиакатастрофы. Прошло семь месяцев с момента инцидента. Нам всё ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать. Мы также уверены, что российские официальные лица также прекрасно осведомлены о произошедшем. Вопрос в том, почему они просто не предпринимают шаги, которые предпринял бы любой сосед? У нас есть требования в связи с авиакатастрофой».

Глава государства заявил, что в первую очередь российское руководство должно признать произошедшее: «Те, кто сбил самолёт, должны быть наказаны, семьям погибших должна быть выплачена компенсация. Сам AZAL также должен получить компенсацию. Хотите узнать подробности? Я могу рассказать. Наши пилоты проявили мужество и профессионализм. Самолёт совершил аварийную посадку. Благодаря пилотам есть выжившие. Самолёт был сбит. Информация о столкновении самолёта с украинским беспилотником была смехотворной. Это сказка на уровне детского сада. Самолёт был атакован дважды. Мы знаем, что произошло. Воздушное пространство России не было закрыто. Воздушное пространство было закрыто после того, как самолёт был сбит».

«В течение 7 месяцев мы не можем получить ответ. Наш Генеральный прокурор обращается с письмом в российскую следственную комиссию. Ответ: расследование продолжается. Мы ждём. Это не значит, что мы можем об этом забыть. Мы обратимся в международную систему правосудия. Мы знаем, что это займет много времени. После того, как был сбит малайзийский самолёт, расследование велось 10 лет. Мы верим, что справедливость восторжествует».