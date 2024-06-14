Тема якобы уничтожения Азербайджаном христианского наследия Карабаха продолжает будоражить больное воображение армянской пропаганды. Так, по инициативе президента российской общественной организации «Союз армян России» Ара Абрамяна был снят фильм «Спасти церкви Арцаха».

В этом фильме содержится обращение в ЮНЕСКО и Международный суд, с призывом спасти «древние армянские церкви» Карабаха. По сообщению САР, фильм был разослан в международные организации и опубликован в мировых СМИ, с целью привлечения внимания цивилизованного человечества к этой проблеме.

Помимо того, что российская общественная организация обвиняет Азербайджан в якобы уничтожении и присвоении христианских памятников Карабаха, она еще вмешивается во внутренние дела нашей страны указывая международным структурам, что им нужно делать в отношении Баку.

Для информации необходимо отметить, что власти Азербайджана не препятствуют визиту миссии ЮНЕСКО в Карабахский регион страны. Еще осенью 2023 года официальный Баку дал согласие, предложив проехать миссии через Агдам в Ханкенди и в ходе визита также зафиксировать следы армянского вандализма в Агдаме, который называют Кавказской Хиросимой. Однако миссия ЮНЕСКО не согласилась с этим, заявив, что хочет поехать прямо в Ханкенди, чтобы оценить состояние армянских памятников.

Из этой позиции организации ясно, что ЮНЕСКО не интересуют факты вандализма, совершенные армянами в Карабахе в течение 30 лет. То есть миссия ЮНЕСКО, игнорируя разрушения в Агдаме и настаивая на поездке в Ханкенди, в очередной раз явно демонстрирует двойные стандарты.

Раз миссия ЮНЕСКО не хочет лицезреть результаты многолетней армянской оккупации азербайджанских территорий: стертые с лица земли населенные пункты, превращенные в свинарники мечети, оскверненные памятники историко-культурного наследия азербайджанского народа, то уже изначально понятна главная цель ее посещения Карабаха.

К слову, в 2007 году была подготовлена и передана в ЮНЕСКО книга «Война против Азербайджана — нападение на культурное наследие». В ней содержится список культурных и религиозных памятников, разрушенных Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, с подробной информацией об их преднамеренной арменизации и представлением албанских церквей как армянских. Несмотря на это, адекватной реакции со стороны ЮНЕСКО так и не последовало.

Находящиеся на территории Карабахского региона Азербайджана христианские памятники в большинстве своем являются историческим наследием Кавказской Албании, которые на протяжении долгого периода пытались арменизировать. Целью этих преступных деяний было намерение скрыть неоспоримые факты переселения армян на эти земли с начала XIX века и сотворить поддельные исторические «доказательства» якобы тысячелетнего их присутствия в этих краях.

Хотя среди армянских ученых находились и те, кто признал истину. К примеру, в вышедшей в 1916 году в Петрограде книге историка Б.Ишханяна отмечается, что «армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, частью являются аборигенами, потомками древних албанцев, а частью беженцами из Турции и Ирана, для которых азербайджанская земля стала убежищем от преследований и гонений». (Ишханян Б. Народности Кавказа. Петроград, 1916).

Апеллируя к вымышленным историческим мифам о том, что Карабах якобы является древнеармянской землей, армяне уничтожали историко-культурное наследие азербайджанского народа, чтобы стереть следы многовекового проживания на этих землях азербайджанцев.

На протяжении почти двухсот лет были затерты или изменены эпиграфические надписи, разрушены могильные плиты захороненных на территории монастырей правителей Кавказской Албании, изменены на армянскую форму албанские кресты, внесены конструктивные изменения в постройки.

И самое главное если все христианские памятники Карабаха принадлежат армянскому народу, то почему же сами армяне превратили монастырь Пткес Берк Сурб Геворг, расположенный вблизи села Улубаб Ходжалинского района, в мусорную свалку?!

Один этот вопиющий факт вандализма по отношению к якобы собственному христианскому наследию перечеркивает все тщетные старания армянской пропаганды обвинить Азербайджан во всех смертных грехах…