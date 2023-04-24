Комиссар парламента Великобритании по стандартам продлил расследование в отношении премьер-министра Риши Сунака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайт британского парламента.

Расследование в отношении премьер-министра было начато на прошлой неделе комиссаром Дэниелом Гринбергом. Оно связано с акциями, которыми супруга Сунака Акшата Мурти владеет в агентстве Koru Kids, обеспечиваемого бюджетом.

Согласно новым данным, 20 апреля расследование было продлено. Комиссар по стандартам заявил, что расследование было расширено, чтобы выяснить, нарушил ли Сунак кодекс поведения законодателей в связи с раскрытием деталей расследования. Премьер-министр сейчас находится под следствием по поводу возможных нарушений двух частей кодекса поведения законодателя.

«Я не собираюсь строить догадки о том, чем занимается или не занимается комиссар», — заявил Сунак, комментируя продление расследования.