В Беларуси забастовали сотрудники гостелеканалов

Сотрудники белорусских государственных телеканалов присоединились к забастовке, которая началась из-за несогласия с результатами президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. Об этом сообщается Telegram-канал РИА Новости.

У здания Белтелерадиокомпании (объединяет государственные телеканалы) начался митинг. В нем принимают участие бывший кандидат в президенты Андрей Дмитриев и одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова.

Режиссер и ведущая государственных каналов «Беларусь 1» и «Беларусь 3» Наталья Бибикова добавила, что сотрудники Белтелерадиокомпании готовы бастовать.