Несколько сотрудников одного из управлений ФСБ России были задержаны в связи с делом, связанным с компанией Merlion. Эти сотрудники, которые курировали деятельность правоохранительных органов, обвиняются в вымогательстве 5 млрд рублей у руководства компании за завершение следствия.

Как сообщают российские масс-медиа, задержание произошло на прошлой неделе. Басманный суд Москвы арестовал сотрудников Следственного комитета по обвинению в организации преступного сообщества и получении взяток в особо крупном размере. Также сообщается о задержании сына бывшего главы ФМС, ранее арестованного генерала Константина Ромодановского.

В рамках этого дела также расследуется участие следователя Следственного управления по Северо-Западному округу Главного следственного управления СКР по Москве Алексея Неснова, который ранее работал под началом Ромодановского. Он расследовал дело о «покушении» на бывшего генерального директора компании Merlion Вячеслава Симоненко.