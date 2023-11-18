Разоблачены и арестованы допустившие коррупционные правонарушения должностные лица Службы развития лесов при министерстве экологии и природных ресурсов.

Как передает в субботу Trend, информацию об этом распространила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации о незаконных действиях начальника отдела использования лесного фонда Службы развития лесов при министерстве экологии и природных ресурсов Садига Салманова и директора Загатальского регионального центра лесного хозяйства Службы развития лесов Рашада Махмудова, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело.

«Оперативно-следственными мероприятиями были выявлены обоснованные подозрения в получении Садигом Салмановым 3 тысяч манатов в качестве взятки взамен на обещание организовать выделение гражданину путем незаконного аукциона лесного материала ценной породы. Кроме того, установлены обоснованные подозрения в том, что Садиг Салманов в сговоре с Рашадом Махмудовым получил взятку в общей сложности на сумму 3 тысячи манатов в обмен на предоставление вне официальных процедур ценного лесного материала гражданину, обратившемуся к нему повторно с той же целью. Оба должностных лица были задержаны с поличным при получении взятки, в их служебных помещениях и автомобилях были проведены обыски, обнаружены и изъяты важные для дела доказательства.

На основании собранных предварительных доказательств Садигу Салманову предъявлено обвинение по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц в сговоре) и 311.3.2 (повторное получение взятки), а Рашаду Махмудову — по статье 311.3.1 (получение взятки группой лиц в сговоре) УК Азербайджанской Республики. Оба задержанных решением суда были отстранены от занимаемых должностей и в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.