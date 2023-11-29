Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностных лиц пяти небанковских кредитных организаций (НКО).

Об этом сообщает # со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в связи с нарушением требований статьи 22.1 Закона «О небанковских кредитных организациях», пункта 3.3 «Порядка предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в централизованный кредитный реестр», в соответствии со статьей 440.1 Кодекса об административных правонарушениях должностное лицо ОАО Azkredit было оштрафовано на 1 500 манатов, должностное лицо ООО Asel Kredit – на 3 000 манатов, должностное лицо ОАО Finoko – на 4 500 манатов, должностное лицо ООО TBC Credit — на 6 000 манатов, а должностное лицо ООО PSG Finans — на 6 000 манатов.

«Указанные нарушения не повлияли на финансовую устойчивость этих организаций», — говорится в сообщении.