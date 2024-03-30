В Гарадагском и Масаллинском районах проведена операция, изъято 50 килограммов наркотических средств.

Как сообщается на сайте МВД, в входе очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД 28 марта 2024 года, на территории Гарадагского района был задержан Агиль Ализаде 1993 года рождения, занимавшийся незаконным оборотом наркотических средств. В его доме в Масаллинском районе была обнаружена крупная партия наркотиков и электронные весы.

Мужчина заявил, что выступал в качестве курьера, а наркотики получил в Астаринском районе у некого Фаршада из Ирана.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении А.Ализаде избрана мера пресечения в виде ареста.