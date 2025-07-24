Установлены и задержаны виновники пожаров в Лерике.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, в результате расследования, проведенного сотрудниками полиции в связи с пожарами, произошедшими 24 июля на посевных полях и пастбищах на территории сел Тикебенд и Дурган Лерикского района, установлено, что эти пожары были совершены по неосторожности.

В результате разжигания костра на пастбищном участке на территории села Тикебенд малолетним жителем села сгорели кустарники на площади 2 гектара. Ребенок и его родитель были приглашены в полицию, там с ними провели профилактические беседы.

А в селе Дургун 46-летний житель села Малик Махмудов бросил окурок в поле, из-за чего сгорели кустарники на площади 4 гектара.

В отношении Малика Махмудова составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Отмечается, что после пожара оба человека покинули территорию, не предоставив никакой информации в соответствующие органы.