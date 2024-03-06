В конце февраля сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) встретились с лицами армянского происхождения, содержащимися в Азербайджане.

Об этом в ответ на запрос # сообщила руководитель отдела по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

Сотрудники МККК провели с ними встречи один на один и создали условия для их связи с семьями.

«В соответствии с мандатом МККК оценивает условия содержания и обращения с задержанными лицами. МККК также создает условия для возобновления или поддержания связи с их семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации касательно задержанных обсуждаются только с удерживающей стороной», — говорится в сообщении.