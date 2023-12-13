Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Как сообщает #, распоряжение подписано по случаю 100-летия Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии образования в Азербайджане глава государства наградил следующих сотрудников Азербайджанского государственного университета культуры и искусств:

«Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики»

Эюбову Мелекханым Ядигяр гызы

Ахмедова Ильхама Намик Кямал оглу

Али-заде Марьям Али гызы

Азизова Арифа Мохубали оглу

Халафову Фахрию Рафиг гызы

Исмаилову Сакину Гулу гызы

Омарову Гамиду Мамед гызы

орденом «Эмек» 3-й степени

Абдуллаеву Ягут Бабакиши гызы

Асадуллаева Мирназима Муштаба оглу

Шукюрова Азада Хатам оглу

медалью «Терегги»

Абдуллаева Хамзу Юсиф оглу

Абдуллаеву Тамиллу Пашаевну

Бабаеву Марьям Шаги гызы

Эйвазову Егяну Мухаммед гызы

Исмаилова Рамиза Мамед оглу

Исрафилова Фархада Рамазан оглу

Гахраманлы Фахреддина Рагим оглу

Махмудову Гейчек Фуад гызы

Манафова Фикрета Бала Керим оглу

Мехдиеву Сабину Матлаб гызы

Рустамову Нигяр Рафиг гызы

Рзагулиеву Айтен Эльбей гызы

Салаева Аяза Рамиз оглу

Сулейманлы Мубариза Аслан оглу

Талыбову Беюкханым Беюкага гызы.

2. За особые заслуги в развитии образования в Азербайджане и высокий профессионализм почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:

«Заслуженный деятель искусств»

Махмудовой Джейран Эмин гызы

«Заслуженный учитель»

Алиевой Назире Мамедгулу гызы

Гусейнову Надиру Гарибага оглу

Кязымову Рашаду Огтай оглу

Мансуровой Хумай Салех гызы

Мехдиевой Кямале Тейюб гызы

Микаиловой Сонаханым Мамедага гызы

Оруджеву Фазаилу Джафар оглу

Теймуровой Севде Намаз гызы

Ягубовой Махире Мехди гызы.

3. За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии образования в Азербайджане персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам:

Бахшиевой Гюльшад Эйнулла гызы

Амирову Али Мамед оглу

Мамедалиеву Вамигу Мамедали оглу

Мамедовой Валиде Имран гызы.