18 мая в 12:00 и в 14:00 в Азербайджанском национальном музее искусств состоятся лекции, приуроченные к Международному дню музеев, сообщает #.

Лекции будут посвящены азербайджанской живописи и графике 1920-1980 годов, представленным в новой экспозиции музея. На лекциях аудитории будет предоставлена информация о пути развития азербайджанской живописи и графики 1920-1980 годов на основе картин азербайджанских художников, которые демонстрируются в новой экспозиции музея.

Вход свободный.

Еще одно мероприятие, приуроченное к Международному дню музеев — «Беседы у камина». На музыкально-поэтическом вечере поэты, писатели, музыканты будут рассказывать о картинах из коллекции музея.

18 мая в 18:00 гостями музыкально-поэтического вечера станут актриса и ведущая Нателла Керимова, поэтесса, художница, член Британского поэтического общества Лейли Салаева, писательница и арт-менеджер Ульвия Ахундова, филолог, поэтесса Атика Алиева, а также солистка Государственного симфонического оркестра Элина Алиева, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Алиев. На вечере прозвучит кантата Физули в исполнении детского хора «Мələk band».

Вход свободный.