В Белгородской области за сутки зафиксировано около 120 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, по селу в Белгородском районе по селу Солнцевка было выпущено 17 снарядов, по селу Красный Хутор — 11, по селу Наумовка — 3, по селу Журавлевка — 2. Кроме того, в селе Щетиновка была сброшена граната с беспилотника.

Обстрелы также зафиксированы в Борисовском районе, Валуйском городском округе, Волоконовском районе, Грайворонском и Шебекинском горокругах. В результате обстрелов никто из местных жителей не пострадал.

В Валуйском городском округе были повреждены два транспортных средства, в Волоконовском районе — линия электропередач.