Викрам Рузахунов — известный джазовый пианист из Кыргызстана, сыгравший
Викрам любит исполнять известные композиции так, как никто не исполнял и продемонстрировал это на бакинской сцене. Музыка Чика Кореа в его импровизации вызвала бурный восторг зрителей и музыканта вызывали на бис, сообщает #.
По словам музыканта, он старается брать интересные у мировых исполнителей и добавлять свои интерпретации и идеи. В своём творчестве музыкант показывает широкое мастерство: начиная с собственной аранжировки и заканчивая свободной интерпретацией музыкальных произведений.
Экспериментальность, постоянны
Ещё один козырь Викрама — способность легко и ненавязчиво вплетать восточные мотивы и народную музыку в джазовые импровизации.
Концерт завершился выступлением на бис и бурными овациями зрителей.