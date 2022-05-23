Викрам Рузахунов — известный джазовый пианист из Кыргызстана, сыгравший ключевую роль в популяризации джаза во всей Центральной Азии.

Викрам любит исполнять известные композиции так, как никто не исполнял и продемонстрировал это на бакинской сцене. Музыка Чика Кореа в его импровизации вызвала бурный восторг зрителей и музыканта вызывали на бис, сообщает #.

По словам музыканта, он старается брать интересные у мировых исполнителей и добавлять свои интерпретации и идеи. В своём творчестве музыкант показывает широкое мастерство: начиная с собственной аранжировки и заканчивая свободной интерпретацией музыкальных произведений.

Экспериментальность, постоянны е поискиоригинальной интерпретации джазовых композиций, ставших мировой классикой давно стали визитной карточкой музыканта.

Ещё один козырь Викрама — способность легко и ненавязчиво вплетать восточные мотивы и народную музыку в джазовые импровизации.

Концерт завершился выступлением на бис и бурными овациями зрителей.