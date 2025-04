28 апреля в Baku Crystal Hall впервые в Баку выступила американская поп-рок-группа OneRepublic, сообщает #.

Концерт прошел в рамках мирового тура The Artificial Paradise в поддержку пятого студийного альбома группы Artificial Paradise, вышедшего 12 июля 2024 года.

Свой дебютный альбом Dreaming Out Loud группа выпустила в 2007 году, сингл Apologize из этого альбома был номинирован на премию Grammy и побил мировые рекорды по цифровым продажам и радиоротации. Во второй альбом Waking Up (2009) вошли такие хиты, как All the Right Moves, Secrets и Good Life. В 2013 году вышел платиновый альбом Native, включающий хит Counting Stars. Четвёртый студийный альбом Oh My My был выпущен в 2016 году.

В 2024 году OneRepublic записали официальный гимн Евро-2024 – Fire – совместно с итальянской электронной группой Meduza и немецкой исполнительницей Leony.

Долгожданный концерт OneRepublic в Баку прошел при полном аншлаге. Партнерами концерта выступили iTicket Production и DREAM Group International.