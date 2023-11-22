На концерт турецкой мегазвезды Таркана, который состоится в Баку 25 ноября, продано рекордное количество билетов.
Как сообщили # организаторы, более 18 000 человек посетят концерт артиста в Baku Crystall Hall.
Это рекорд среди российских и турецких артистов, когда-либо выступающих в нашей стране.
Таркан, который приедет в Баку с командой из 30 человек, исполнит на сцене не только свои старые хиты, но и порадует зрителей новыми песнями.
По словам организаторов, он также готовит сюрприз для азербайджанских слушателей.
Гастроли артиста, уже выступившего в Узбекистане и Казахстане, организовала компания iTicket Production.
Примечательно, что завершающий концерт Таркан даст именно в Азербайджане.