На концерт турецкой мегазвезды Таркана, который состоится в Баку 25 ноября, продано рекордное количество билетов.

Как сообщили # организаторы, более 18 000 человек посетят концерт артиста в Baku Crystall Hall.

Это рекорд среди российских и турецких артистов, когда-либо выступающих в нашей стране.

Таркан, который приедет в Баку с командой из 30 человек, исполнит на сцене не только свои старые хиты, но и порадует зрителей новыми песнями.

По словам организаторов, он также готовит сюрприз для азербайджанских слушателей.

Гастроли артиста, уже выступившего в Узбекистане и Казахстане, организовала компания iTicket Production.

Примечательно, что завершающий концерт Таркан даст именно в Азербайджане.