Президент Украины Владимир Зеленский согласовал новые операции Службы безопасности Украины против России.

Зеленский в своем аккаунте в “Х” сообщил о встрече с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком.

«Благодарен за меткость. Детали публичными не делаем, но враг чувствует последствия наших действий. Отдельного внимания заслуживают результаты СБУ в уничтожении российских систем ПВО за первое полугодие. Это существенно помогает нашим дальнобойным ударам по объектам российской военной машины и российской военной экономики. Согласовал некоторые операции. Спасибо СБУ за силу!», — добавил он.