В Баку отметят 60-летие первого полета человека в космос

Баку присоединится к циклу мероприятий, которые проходят во многих странах мира в связи с 60-летием первого полета человека в космос. В России 2021 год проходит под эгидой юбилея пилотируемой космонавтики.

Представительство Россотрудничества в Азербайджане планирует ряд мероприятий, посвященных этой знаменательной исторической дате.

Как сообщили # в пресс-службе Россотрудничества, 9 апреля в Русском доме в Баку (РИКЦ) состоится открытие фотовыставки, а также пройдет онлайн встреча с летчиком-космонавтом Александром Самокутяевым, в которой примут участие студенты, журналисты и ученые.

Материалы для фотовыставки предоставлены Музеем космонавтики и Роскосмосом и содержат интересные факты из биографии первого человека, побывшего в космосе — Юрия Гагарина и легендарного азербайджанского ученого – инженера, генерал-лейтенанта и одного из основателей советской космической программы, внесшего значительный вклад в освоение космоса, Керима Керимова.

Первый в мире полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года, в 09.07 утра по московскому времени. В нескольких десятках километров севернее поселка Тюратам в Казахстане с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Восток». Она вывела на околоземную орбиту советский космический корабль «Восток» с человеком на борту – Юрием Гагариным.