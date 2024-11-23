Американский предприниматель Илон Маск объяснил необходимость полета на Марс. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, планета имеет решающее значение для «долгосрочного выживания сознания». Маск добавил, что не планирует просить финансовые средства у венчурных капиталистов. Он отметил, что понимает бессмысленность полета с точки зрения инвестиций. Поэтому предприниматель собирает ресурсы.

В конце сентября Маск заявил, что в течение двух лет они планируют отправить на Марс пять беспилотных транспортных кораблей системы Starship. По оценке Маска, успешная посадка кораблей сделает возможной пилотируемую миссию на Марс уже через четыре года.