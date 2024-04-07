Компания SpaceX провела большую презентацию, на который выступил глава организации Илон Маск. Миллиардер поделился своим видением будущего SpaceX, а также примерным планом колонизации Марса. Запись речи Маска доступна на YouTube и в официальном X-аккаунте SpaceX.

По словам миллиардера, базой для колонизации Марса послужит гигантская ракета Starship 3. Starship 3 оборудована двигателем Raptor нового поколения, благодаря которому ракета сможет нести на борту до 200 тонн груза.

Маск не уточнил, когда Starship 3 будет введена в эксплуатацию, но подчеркнул, что она будет обходиться компании очень дешево. По его словам, если запуск Falcon 1 сейчас обходится в $10 млн, то Starship 3 будет стоить $2-3 млн.

«Это почти немыслимые цифры. Никто никогда не думал, что такое будет возможно. При этом для достижения обозначенной цели нам вовсе не придется нарушать законы физики», – отметил Маск.

Кроме того глава SpaceX добавил, что на освоение Марса у его компании уйдет около 20 лет. За это время, сказал он, на красную планету может быть отправлено около одного миллиона человек, которых будет достаточно для создания самодостаточного колониального города.

Маск хочет, чтобы корабли отправлялись на Марс примерно каждые два года. Данная регулярность позволит обеспечить колонизаторов не только регулярным поступлением ресурсов, но и возможностью вернуться на Землю. При этом миллиардер считает, что большинство новоиспеченных марсиан все же не смогут вернуться на родную планету.