В Баку отменяют массовые мероприятие в музеях из-за коронавируса

В Баку из-за опасности распространения коронавируса отменены все массовые мероприятия в музеях.

Как сообщает #, об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщила директор Музея Ковра Ширин Меликова:

«Однако мы свою выставку не отменяем и не переносим. Мы откроем ее виртуально!», — заявила она, подчеркнув, что в век технического прогресса и виртуальной реальности, Музей ковра осваивает новые необъятные просторы всемирной сети.

«Впервые в Азербайджане открытие будет проходить онлайн и все наши гости, друзья нашего музея в режиме реального времени могут увидеть выставку не выходя из дома или офиса, в любой точке мира и даже из космоса», — сообщила Ширин Меликова.

Открытие виртуальной выставки состоится 5 марта в 12.00.

«Мы проведем виртуальный тур по залам и максимально создадим эффект вашего присутствия без каких-либо опасностей для вашего здоровья», — заявили организаторы.

В то же время, Ширин Меликова подчеркнула, что Музей ковра открыт и ждет любимого зрителя!