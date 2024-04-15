29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане впервые в регионе и среди стран СНГ.

Об этом сказал президент COP29 Мухтар Бабаев на первой пресс-конференции в штаб-квартире COP29.

По его словам, 2024 год в Азербайджане также является Годом солидарности во имя зеленого мира: «Азербайджан играет роль моста между развитыми и развивающимися странами, и это очень важное достижение. В этом году главной темой COP29 являются финансы».

Бабаев также отметил, что основное мероприятие COP29 планируется провести 22 ноября.

На пресс-конференции также был представлен логотип 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Логотип, отражающий комплекс многоплановых инициатив председательства COP29, основан на синтезе символов «буты», листа и капель воды. Он также подчеркивает экологическую чувствительность и богатое культурное наследие Азербайджана в контексте важного значения природных ресурсов.