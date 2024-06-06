Товары, ввозимые в Азербайджан в рамках международного мероприятия COP29 на основе подтверждающего документа Азербайджанской операционной компании COP29, будут освобождены от импортных таможенных пошлин.

Как сообщает #, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, Кабинет министров внес изменения в решение «О ставках таможенных пошлин на экспортно-импортные операции в Азербайджанской Республике», утвержденное постановлением от 22 апреля 1998 года.

Период действия поправки — с 1 марта по 1 декабря 2024 года.